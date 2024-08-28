Советник американского президента попытается надавить на Китай, чтобы тот снизил уровень партнёрства с Россией.

Известно, что с 27 по 29 августа советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан впервые за своё пребывание в данной должности посетит Китай. Издание Reuters писало, что основной целью визита американского чиновника является снижение напряжённости между Пекином и Вашингтоном, а также обсуждение взаимных претензий в торговой сфере и по тайваньскому вопросу.

Однако издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что перед Салливаном будет стоять ещё одна цель - надавить на Пекин, чтобы тот снизил уровень сотрудничества с Москвой.

При этом издание признаёт, что вряд ли Джейк Салливан сможет добиться поставленной цели, поскольку между Китаем и Россией действуют серьёзные партнёрские отношения, а оба государства противопоставляют себя Западу.

В Соединённых Штатах Америки неоднократно говорили о важности сотрудничества Китая с Россией в контексте расширения производственных мощностей российского оборонно-промышленного комплекса. Дело в том, что Пекин не планирует накладывать ограничение на продажу Москве товаров двойного назначения (достаточно широкий список), в связи с чем использовать россияне их могут как для бытовых целей, так и для производства оружия.