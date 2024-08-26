На протяжение всего года страны обстреливали друг друга, но теперь говорят, что не желают дальнейшей эскалации конфликта.

На протяжение всего года Израиль и ливанская шиитская группировка «Хезболла» обменивались бомбардировками приграничных зон. Буквально вчера ливанские шииты провели массированный обстрел израильских территорий реактивными системами залпового огня «Катюша», беспилотными летательными аппаратами и другим вооружением, суммарно нанеся 320 ударов. В Соединённых Штатах Америки выразили обеспокоенность насчёт ситуации, подчеркнув, что в дальнейшем всё это может перерасти в более масштабный конфликт с вовлечением Вашингтона и Тегерана.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что по итогам вчерашнего обстрела представители израильского правительства и ливанской группировки обменялись сообщениями через посредников, в которых сообщили о желании предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Из этой ситуации главным является то, что обе стороны считают «интенсивный обмен бомбардировками» завершённым.

При этом обе стороны придерживаются такой риторики, что хоть и не желают эскалации конфликта между их странами, они готовы серьёзно ответить противнику. Стоит понимать, что «Хезболла» имеет объёмный арсенал ракет и дронов, которым может серьёзно истощить израильскую противовоздушную оборону, поэтому, в отличие от палестино-израильского конфликта, данная конфронтация принесёт вред как Бейруту, так и Тель-Авиву.

Проведённый массированный обстрел израильских территорий ливанскими шиитами 25 августа был ответом «Хезболлы» на ликвидацию Израилем высокопоставленного командира организации Фуада Шукра.