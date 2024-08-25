Польский президент выразил полную поддержку украинских действий.

На День независимости Украины польский президент Анджей Дуда прибыл в Киев с незапланированным визитом, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Примечательно, что ещё полгода назад на Западе уличали политика в смене риторики касаемо «украинского вопроса» и антиукраинских заявлениях, но в этот раз чиновник продемонстрировал абсолютную поддержку Киева.

Во время своего визита президент Польши признал, что польские танки PT-91 Twardy (модернизованный вариант советского танка Т-72), поставленные Вооружённым силам Украины, применяются в боях в Курской области. Он также добавил, что продолжит поддерживать Владимира Зеленского в его стремлении интегрировать Украины в НАТО и Европейский союз, лоббируя предоставление Варшавой новых пакетов военной и политической помощи стране.

Первая информация о использовании польских танков на российских территориях появилась ещё две недели назад, а уже 15 августа стало известно об уничтожении одной единицы российским дроном «Ланцет»

На текущий момент в Курской области Вооружённые силы Украины задействовали западные вооружения, страны-производители которых когда-то запрещали применять своё оружие даже по Крыму. Известно, что на российских территориях применяется как минимум американское, немецкое, французское, чешское и польское оружие.