На протяжение года стоимость акций стабильно росла.

Недавно издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что Министерство финансов Германии при поддержке немецкого канцлера Олафа Шольца приняло решение приостановить закупку нового оружия для Украины, поскольку все средства, заложенные в этом году на оказание военной помощи Киеву, были исчерпаны. При этом уже заключённые контракты на поставку оружия отменять никто не будет.

Примечательно, что на фоне этого акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall упали на 4,5% (536 евро). Издание The Wall Street Journal связывает данное падение стоимости акций немецкой компании с новостью о прекращении закупок оружия для Киева. До этого стоимость акций Rheinmetall повышалась стабильно, на протяжение года фиксируется скачок на 89%.

Стоит отметить, что именно данный концерн является основным подрядчиком Министерства обороны Германии, выполняющим оборонные заказы на производство оружия как для Бундесвера, так и украинской армии.

С 24 февраля 2022 года Rheinmetall оперативно инвестировали в наращивание производственных мощностей, благодаря чему смогла стать основным производителем оружия для Берлина.