Украинские военные явно имеют намерения окопаться на этом направлении, поэтому стараются обрушить российскую логистику.

За последние несколько дней Вооружённые силы Украины нанесли удар по Глушковскому и Звановскому мосту, из-за чего могут возникнуть определённые логистические проблемы у российской группировки войск в Курской области. На фоне этого российская армия уже начала возводить понтонные переправы, а также активно отрабатывать авиацией в Глушковском районе, не допуская прорыва украинской армии на этом направлении.

Издание Associated Press предполагает, что всё это говорит о планах Киева закрепиться в Курской области, попытавшись изолировать определённую часть подконтрольных территорий, нарушив логистические цепочки российских военных. При этом у российской армии также остаётся возможность пополнять снабжение своей группировки войск благодаря небольшим мостам в области и понтонным переправам.

Вероятнее всего, в Киеве планируют сформировать и удержать плацдарм в Курской области, чтобы использовать его в переговорах. Не объясняется, какую реальную пользу может принести такой захваченный участок земли, ведь удары по Сумской области всё ещё остаются возможными и воспрепятствовать им сейчас не получается. По-прежнему остаётся также непонятным вопрос, в состоянии ли Киев восполнить потери на новообразованном направлении, учитывая активность российских наступательных операций на других направлениях.