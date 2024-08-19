Технику выводят из строя в два раза быстрее, чем обычно.

С 6 августа 2024 года Вооружённые силы Украины перешли российскую государственную границу в Курской области и продолжают проводить наступательные операции, которые поначалу не требовали тяжёлой военной техники, но из-за пришедших резервов российской армии её всё же задействовали. Очевидно, что определённая часть таких операций заканчивается для Киева потерей техники.

Издание Forbes пишет о том, что действия украинских военных в Курской области привели к существенным потерям гусеничных боевых бронемашин и колёсных транспортёров. Отмечается, что сейчас количество потерь увеличивается в два раза быстрее, чем до вторжения на территорию России.

Обозреватель издания Дэвид Экс допускает, что в ближайшее время ситуация лишь ухудшится из-за атак российских беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских обстрелов и организовываемых российскими военными засад.

По данным Forbes, всего за первые девять дней после успешного прорыва российской государственной границы Вооружённые силы Украины лишились 41 пехотных машин, а также одного танка Challenger 2, нескольких бронемашин Stryker. По данным Министерства обороны России потери ещё больше (в среднем 20 - 30 единиц бронетехники в день выводится российскими военными)