На фоне этого страна подготавливается к расширению развёртывания ядерных сил по истечению договора СНВ-III.

Издание The Economist, анализируя последние заявления высокопоставленных американских чиновников, пишет, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки сомневается в своих возможностях противостоять в ядерном конфликте против России, Северной Кореи или Китая. В материале подчёркивается, что, скорее всего, такое противостояние для Вашингтона будет недолгим.

Отмечается, что на фоне этого американские власти уже начали подготовку к расширению развёртывания ядерных сил в 2026 году, когда перестанет действовать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), участие в котором приостановила Россия в 2023 году. В Белом доме уже говорили, что продолжают соблюдать международные обязательства до тех пор, пока видят аналогичные действия со стороны других государств.

реклама

The Economist также вспомнили об опасениях Пентагона касаемо активных темпов наращивания Китаем своих ядерных сил. В текущей ситуации, когда американские власти сокращают ядерный арсенал, Пекин лишь начинает развивать его.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщал об отсутствии необходимости менять боеготовность американских ядерных сил, по крайней мере, на текущий момент.