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Nacvark
The Economist: США сомневаются в своих ядерной мощи в случае конфронтации с Россией, КНДР или Китаем
На фоне этого страна подготавливается к расширению развёртывания ядерных сил по истечению договора СНВ-III.

Издание The Economist, анализируя последние заявления высокопоставленных американских чиновников, пишет, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки сомневается в своих возможностях противостоять в ядерном конфликте против России, Северной Кореи или Китая. В материале подчёркивается, что, скорее всего, такое противостояние для Вашингтона будет недолгим.

Отмечается, что на фоне этого американские власти уже начали подготовку к расширению развёртывания ядерных сил в 2026 году, когда перестанет действовать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), участие в котором приостановила Россия в 2023 году. В Белом доме уже говорили, что продолжают соблюдать международные обязательства до тех пор, пока видят аналогичные действия со стороны других государств.

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The Economist также вспомнили об опасениях Пентагона касаемо активных темпов наращивания Китаем своих ядерных сил. В текущей ситуации, когда американские власти сокращают ядерный арсенал, Пекин лишь начинает развивать его.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщал об отсутствии необходимости менять боеготовность американских ядерных сил, по крайней мере, на текущий момент.

#россия #сша #китай #кндр
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