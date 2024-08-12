Отмечается, что в ударе могут задействовать сотни ракет, БПЛА и авиацию.

Издание The Times, ссылаясь на источники в украинском командовании, пишет, что Киев ведёт подготовку к массированному обстрелу со стороны России, который станет ответом на вторжение украинских военных в Курскую область. Отмечается, что это может быть комбинированный удар, в ходе которого применят сотни крылатых и баллистических ракет, беспилотные летательные аппараты и авиацию.

Источник издания объясняет, что этот шаг вполне логичный и предвидимый, ведь Москве необходимо дать сигнал о способности защищать себя и свои территории. При этом он также подчёркивает, что обстрел подобного масштаба может стать действительно большим вызовом для украинской противовоздушной обороны.

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Однако собеседник The Times уверен в том, что украинские силы всё-таки смогут отразить удар. Впрочем, стоит напомнить, что Россия уже проводила массированные обстрелы с применением более чем ста ракет.

Аналогичный материал вышел и у французского издания AFP, которое сообщает о подготовке Киева к российскому обстрелу. По их данным, после завершения боёв в Курской области, российская армия планирует провести массированный удар по всем центрам принятия решений, связанных с подготовкой прорыва российской государственной границы.