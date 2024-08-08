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Nacvark
Киев не проинформировал США о попытке наступления в Курской области
Украинские военные используют американское оружие во время попыток прорвать российскую границу.

Несколько дней назад Вооружённые силы Украины попытались прорвать государственную границу с Россией в Курской области, заняв некоторые населённые пункты. На текущий момент в регионе происходят активные боевые действия, а украинская армия проводит артиллерийские обстрелы, запускает ударные беспилотники и ракеты. Также есть подтверждение применения американского оружия.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в американском правительстве, пишет, что Киев не уведомил Соединённые Штаты Америки о своих планах по наступлению в Курской области. Как позже заявил представитель Государственного департамента Мэттью Миллер, комментируя ситуацию, инициатива по проведению военных операций в Курской области является исключительно решением Украины, то есть, вероятнее всего, в Белом доме действительно не знали заранее о действиях украинских военных. Примечательно, что во всех проходивших ранее рейдах на российские территории Киев официально отрицал свою причастность.

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Впрочем, даже несмотря на неосведомлённость Вашингтона о планах украинских властей, Миллер подчеркнул, что применение американского оружия в Курской области не выходит за рамки определённых соглашений. При этом в Белом доме запрещают украинской армии бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS по российским аэродромам.

Сейчас, по словам американского чиновника, Соединённые Штаты Америки находятся в тесном контакте с Киевом, обсуждая ситуацию в Курской области.

#россия #украина #сша #курская область
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