Об этом заявил представитель министерства торговли страны в разговоре Financial Times.





реклама

Издание Financial Times провело разговор с помощником министра торговли Соединённых Штатов Америки Мэттью Аксельродом, который заявил, что Вашингтон рассматривает введение санкций против турецких компаний из-за передачи технологий России. Он подчеркнул, что в американском правительстве хотят увидеть от Анкары помощь в устранении «противоправного оттока американских технологий россиянам».

В ином случае, если турецкие власти не поспособствуют в этом процессе, Вашингтон будет вынужден наложить санкций на тех, кто, по мнению американских властей, обходит меры по контролю экспорта.

Другие американские чиновники рассказали Financial Times о том, что министерство торговли страны уже ввело санкции против 18 компаний, которые переправляли в Россию американские товары. Однако список могут расширить, если Анкара не поспособствует американским властям в решении проблемы.