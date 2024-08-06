Глава украинской разведки утверждает, что построенная в Советском союзе сеть максимально разветвлённая и дублированная, поэтому её функционирование все равно продолжится.

Весенние удары России по критической инфраструктуре Украины позволили Москве создать на территории страны существенный дефицит электроэнергии, который сейчас хоть и не является таким критичным, но создаст проблемы для украинцев в зимний период. Украинская армия также пыталась наносить удары по энергетическим объектам на российских территориях, но не в таких масштабах и зачастую безуспешно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ни Москва, ни Киев не смогут полностью полностью лишить электроэнергии друг друга. По его словам, объясняется это построенной в Советское время максимально разветвлённой и дублированной энергетической системой. Тем не менее украинский генерал подчеркнул, что атаки на энергосистему усложнят жизнь, но не разрушат её полностью - это практически нереально.

реклама

Буданов также признал, что всё-таки у России больше возможностей по защите своих энергосетей, поскольку Москва, как и Киев, наращивают свою противовоздушную оборону, но российский оборонно-промышленный комплекс самостоятельно производит системы, когда Украина может рассчитывать только на поставки с Запада.