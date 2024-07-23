В министерстве обороны называют обнаруженные средства избыточными и ненужными, поэтому правительство рассмотрит возможность передачи оружия Киеву.

Временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии (в составе технического правительства страны) Атанас Запрянов заявил, что его ведомство провело анализ и расчёты, исходя из которых у армии было найдено избыточное и ненужное оружие. Всё это могут передать Украине.

По словам болгарского министра, речь идёт о боеприпасах определённых типов, которые для военных не представляют надобности. Теперь болгарскому правительству предстоит согласовать пакет военной помощи, состоящих из так называемых «излишков», а после скоординировать все свои действия по поставкам с союзниками и украинскими властями.

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Атанас Запрянов выделил вопрос логистики. Тут стоит понимать, что София не возьмёт на себя логистические затраты, поэтому если поставка ненужного болгарского оружия и возможна, то только в случае финансирования этих расходов другими странами-участниками НАТО.

Примечательно, что это не первый случай, когда болгарские власти сообщали о готовности поставить Украине устаревшее оружие. Официальная позиция страны такая, что если имеющееся ненужное или непригодное к использованию оружие не представляется возможным уничтожить ввиду отсутствия средств, можно найти другой способ утилизации - отправить в зону боевых действий.