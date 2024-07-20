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Nacvark
Эстония ужесточит правила пересечения границы с Россией
На одном пункте пропуска ограничат пересечение пешеходов, другой будет работать только днём.

Министерство финансов Эстония разработало новый план ужесточения пересечения эстонско-российской границы, обозначив необходимость изменений ситуацией с безопасностью в Европе и продолжающимся российско-украинским конфликтом. Министр финансов страны Март Вирклаев также подчеркнул, что во время принятия решения ведомство руководствовалось принятым в 2022 году принципом минимизации экономических отношений с Россией.

Новый план ограничения правил пересечения предусматривает изменения в пропуске через контроль-пропускные пункты «Куничина Гора - Койдула» и «Шумилкино - Лухамаа», по «Ивангород - Нарва», который пересекать можно только днём и пешком, изменений нет.

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Пропуск по пункту «Куничина Гора - Койдула» будет возможен только с 5 утра до 10 вечера, таможенное оформление доступно с 7 утра до 7 вечера. Через «Шумилкино - Лухамаа» будет закрыт пропуск пешеходов, то есть пропуск возможен только проездом на транспортном средстве, а сам пункт работает с 7 утра до 7 вечера.

Таким образом эстонские власти планируют улучшить контроль за контрабандой санкционных товаров, обеспечив также безопасность дорожного движения (проход пешеходов «Шумилкино - Лухамаа» блокировал проезжую часть для транспорта, увеличивая риски дорожно-транспортных происшествий)

#россия #эстония
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AggroShkolyar
09:17
Хм... наверное потому что она никогда не была конкурентом 7900ХТХ, не?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
09:17
Зайди ко мне, я тебе покажу длсс в 1440р с 4090 и ты забудешь что такое натив=))) Потому как увидел что то .... этакое))) г.Хабаровск , Ворошилова 48 - 55.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:16
ты хуйвзвод и что это изменит ? смотрю у зеленожопых прям снова разрыв пукана
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
09:16
Не знаю, гугол не может врать.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:14
то есть добавить того чего нет в оригинале считается уже фичей у зеленожопых чмырей ?? то да,то технологии,я бы хотел играть как изначально игра делалась,а не как от балды ее ии дорисовал
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
09:13
Ты просто дебил) с маленькой буквы.)
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Иван Бородин
09:08
Относительно лучей и других апскейтов могу добавить что полноценные лучи(хотя это всеволишь маркетинговая фишка реально не как не улучьшающая качество картинки) как и длсс который артефачит и логает, ...
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Nvidia&Intel Hater
09:07
то есть выдумывает недостающие детали -красота,ну просто чудесно.это называется ХРЕНЬ.как стопка газет в стопку белья с говном dlss стала я уже видел.конченое убожество
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
09:06
Я тебе уже много раз писал что то чего не может быть она не добавляет, а добавляет например недостающие детали до картинки 4K например, детали которых например недостаёт в более низких разрешениях, та...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:05
конечно тебе натив не нужен ибо карта дно дна,тебе клиническому идиоту надо врубить perfomance и говорить что то норма.твои скрины снова выложить ?? гавно гавном
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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