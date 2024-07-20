На одном пункте пропуска ограничат пересечение пешеходов, другой будет работать только днём.

Министерство финансов Эстония разработало новый план ужесточения пересечения эстонско-российской границы, обозначив необходимость изменений ситуацией с безопасностью в Европе и продолжающимся российско-украинским конфликтом. Министр финансов страны Март Вирклаев также подчеркнул, что во время принятия решения ведомство руководствовалось принятым в 2022 году принципом минимизации экономических отношений с Россией.

Новый план ограничения правил пересечения предусматривает изменения в пропуске через контроль-пропускные пункты «Куничина Гора - Койдула» и «Шумилкино - Лухамаа», по «Ивангород - Нарва», который пересекать можно только днём и пешком, изменений нет.

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Пропуск по пункту «Куничина Гора - Койдула» будет возможен только с 5 утра до 10 вечера, таможенное оформление доступно с 7 утра до 7 вечера. Через «Шумилкино - Лухамаа» будет закрыт пропуск пешеходов, то есть пропуск возможен только проездом на транспортном средстве, а сам пункт работает с 7 утра до 7 вечера.

Таким образом эстонские власти планируют улучшить контроль за контрабандой санкционных товаров, обеспечив также безопасность дорожного движения (проход пешеходов «Шумилкино - Лухамаа» блокировал проезжую часть для транспорта, увеличивая риски дорожно-транспортных происшествий)