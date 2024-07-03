Израильская армия может начать наступление на Ливан из-за обстрелов их территорий ливанскими шиитами.





реклама

Ливанская шиитская организация «Хезболла», которая имеет определённую долю власти в Ливане и поддерживается Корпусом стражей исламской революции (КСИР), усилила обстрелы израильских территорий на фоне наступления Израиля на Рафах. Из-за этого возник риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поскольку израильская армия рассматривает возможность вторжения в Ливан с целью ликвидации данной организации.

Советник советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в разговоре Financial Times заявил, что Тегеран хоть и не заинтересован в региональном конфликте, но будет поддерживать «Хезболла» всеми средствами, если возникнет необходимость ввиду наступления Израиля на ливанские территорию с целью ликвидации ливанской группировки.

При этом иранский чиновник отметил, что ни Иран, ни Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в эскалации конфликта на Ближнем Востоке и возникновении новой зоны боевых действий.

Ранее издание Bild писало о том, что израильская армия уже во второй половине июля может начать наступление на ливанские территории. Тель-Авив уже согласовал план наступления, а ряд государств и авиакомпаний отреагировали на угрозу нового конфликта, предприняв меры безопасности.