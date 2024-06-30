Политик подчёркивает необходимость производства данных систем на американских территориях, чтобы создать новые рабочие места.





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Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время агитационного митинга в городе Чесалик (Вирджиния) заявил, что имеет планы по строительству современной системы противоракетной обороны, аналогичной «Железному куполу», если его изберут на предстоящих в ноябре президентских выборах.

По словам американского политика, ещё сорок лет назад это хотел сделать тогдашний американский президент Рональд Рейган, но в то время не было соответствующих технологий. Сейчас же Соединённые Штаты Америки имеют все возможности для того, чтобы разработать свой купол, который будет технически совершеннее, чем израильский. Он подчеркнул, что производство данной системы должно происходить на американских территориях, чтобы создать как можно больше рабочих мест.

Примечательно, что с таким обещанием Трамп выступал неделю назад в Миннесоте. Тогда он отметил, что если бы у Израиля не было «Железного купола», то и страны не существовало бы. Кандидат в американские президенты не упомянул тот факт, что когда израильская система противоракетной обороны отражала иранский «удар возмездия», то самостоятельно израильтяне не справились и были вынуждены запрашивать помощь у Соединённых Штатов Америки и Великобритании.