Проект оценивается в 2,67 миллиарда долларов.

С 2022 года Польша и страны Балтии укрепляют границу с Россией и Белоруссией. Особенно когда речь идёт о польско-белорусской границе, через которую на территорию Польши проникают нелегальные мигранты, а также, по заявлением Варшавы, происходят военные провокации со стороны белорусской армии.

В этот раз Варшава с балтийскими странами (Литва, Латвия, Эстония) выступили с инициативой по возведению 700-километровой оборонительной линии на границе с Россией и Белоруссией. Причём строительные работы, которые оцениваются в 2,67 миллиарда долларов, страны хотят провести за счёт Европейского союза.

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Государства сошлись на том, что данный проект отвечает коллективным интересам Европейского союза, поскольку обеспечивает защиту от военных и гибридных угроз все страны-участники союза. Речь идёт о том, чтобы все 27 членов экономического сообщества внесли свой финансовый вклад в строительство оборонительной линии на границе с Россией и Белоруссией.

Предполагается, что польско-балтийская инициатива по обороне рассматривалась на проходившем саммите Европейского совета в Брюсселе. На встрече были и другие оборонительные проекты, например инициатива Польши и Греции по созданию аналога «Железного купола» в Европейском союзе.