Вчера Брюссель начал официальный процесс переговоров по членству с Киевом.

В прошлом году в Совете Европы было принято решение о начале переговорного процесса с Украиной по поводу вступления страны в Европейский союз. Однако фактическое начало переговоров планировалось только после выборов в Европейском парламенте, которые недавно прошли. Вчера стало известно об официальном начале переговоров в пределах согласованных переговорных рамок.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, снявший в прошлом году вето с решения о переговорах с Украиной по членству в Европейском союзе, заявил, что недоволен происходящим. По его мнению, решение Брюсселя рассмотреть Украины как кандидата на вступление в экономический союз является политически мотивированным процессом, а странам-участникам стоило бы изучить вопрос, какие последствия ждут сообщество после принятие государства, находящегося в состоянии боевых действий и не имеющего чётких границ на практике.

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При этом глава венгерского правительства заверил, что не будет блокировать переговорный процесс между Европейским союзом и Украиной. Стоит напомнить, что Венгрии обещали учитывать её требования в рамках переговоров и Будапешт, скорее всего, затронет острую для Киеву тему ущемления прав этнических венгров, проживающих в Закарпатской области.

Виктор Орбан неоднократно говорил о том, что в любой момент может воспользоваться правом вето на одном из этапов переговоров с Украиной и приостановить их.