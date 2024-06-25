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Nacvark
Дания прекратит обучение украинских пилотов на истребителях F-16 к концу 2024 года
Страна переходит на новые истребители, поэтому задействует военно-воздушную базу для обучения своих военных.


Дания является одной из стран, пообещавших Украине поставить американские истребители F-16. Помимо этого Копенгаген организовал обучение украинских пилотов на эти самолёты, которое проходит на датской авиабазе «Скридструп».

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Однако стало известно, что к концу 2024 года обучение будет свёрнуто. Об этом рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, датская армия постепенно переходят на истребители более нового типа - F-35, в связи с чем необходимо освободить авиабазу для обучения собственных лётчиков. По этой причине украинские лётчики не смогут в дальнейшем продолжать обучение.

Тем не менее датский министр отметил, что почти двадцать украинских пилотов всё же завершат обучение, а Дания по-прежнему может сделать свой взнос в их подготовку, но уже не на своих территориях. Данную новость нельзя назвать положительной для Киева, поскольку основным тормозом поставок истребителей является как раз таки отсутствие обученных пилотов.

На текущий момент украинские пилоты проходят обучение на F-16 в США, Дании и Румынии. Датские инструкторы могут примкнуть к учебной миссии Бухареста, но пока таких договорённостей между странами заключено не было.

#украина #f-16 #дания
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Сейчас обсуждают

АМуДя
11:42
Как быстро забыли про 1700-2700 рузены. Где тоже самое, одна херня. Я сам сидел на 2700 и знаю, что это за проц. В играх он был = 3570, с которого я спрыгнул на него.
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
АМуДя
11:40
X3D опережает в играх, но не во всех. И проблемы с ним тоже есть, надо настраивать. У i7 нет проблем насколько мне известно, товарищ сидит на 13700к с начала продаж, проблем не наблюдает.
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Red Line
11:39
Если закон копия американского, то зачем "проплаченным прозападным шавкам" против него протестовать?)
Боррель предупредил, что если власти Грузии продолжат свою политику, им закроют двери в Евросоюз
АМуДя
11:38
Что с АМД, что с Интел есть проблемы. Иногда у одних больше иногда у других. Выбирать платформу надо исходя из реалий здесь и сейчас. Петушиные бои интел/амд фанов остаются только для петухов.
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
3JIbIDEHb
11:31
На самом деле это всё основано на Советских ещё технологиях: https://www.youtube.com/watch?v=ArZ_fXGY0Hg&t=169s Тайм код 2:05
Искусственный интеллект теперь может находить неисправности в автомобилях
Артём Николаев
11:31
Вот серьёзно, чем он лучше других электричек? Ладно бы ещё патриотичное фапание на братьев-китайцев, но ведь нет, такая же контрабанда и серость, как и машины из первого мира. Даже морда и прочий диза...
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al81ru
11:22
Взял топ к серию и не сумел нормально настроить?
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Mosga
11:20
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OgoGoLog
11:18
Против копии американского закона только проплаченные прозападные шавки, по жопе которых закон и ударит. Только бюджеты сейчас у них жидкие, на повторение укромайдана денег у переворотчиков нет.
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Alex TOPMAN
11:18
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