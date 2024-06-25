Страна переходит на новые истребители, поэтому задействует военно-воздушную базу для обучения своих военных.





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Дания является одной из стран, пообещавших Украине поставить американские истребители F-16. Помимо этого Копенгаген организовал обучение украинских пилотов на эти самолёты, которое проходит на датской авиабазе «Скридструп».

Однако стало известно, что к концу 2024 года обучение будет свёрнуто. Об этом рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, датская армия постепенно переходят на истребители более нового типа - F-35, в связи с чем необходимо освободить авиабазу для обучения собственных лётчиков. По этой причине украинские лётчики не смогут в дальнейшем продолжать обучение.

Тем не менее датский министр отметил, что почти двадцать украинских пилотов всё же завершат обучение, а Дания по-прежнему может сделать свой взнос в их подготовку, но уже не на своих территориях. Данную новость нельзя назвать положительной для Киева, поскольку основным тормозом поставок истребителей является как раз таки отсутствие обученных пилотов.

На текущий момент украинские пилоты проходят обучение на F-16 в США, Дании и Румынии. Датские инструкторы могут примкнуть к учебной миссии Бухареста, но пока таких договорённостей между странами заключено не было.