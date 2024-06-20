Он считает, что Москва может пойти на сотрудничество в этой сфере с Пхеньяном.





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С 18 по 19 июня российский президент Владимир Путин находился с государственным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), где в общей сложности провёл обсуждений с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на 11 часов. По итогам встречи страны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал встречу лидеров, подчеркнув, что в североатлантическом альянсе обеспокоены возможностью Москвы оказать помощь Пхеньяну в развитии ракетной и ядерной программ.

По мнению главы североатлантического альянса, Россия может вопреки санкциям Организации объединённых наций, направленных против КНДР, пойти на такой шаг. Об этом свидетельствует подписанное между странами соглашение о взаимной обороне - добавил он.

Помимо этого Столтенберг напомнил, что КНДР предоставила России «огромные объёмы военной помощи», применяемой в боевых действиях на украинских территориях.

Пользуясь случаем, Йенс Столтенберг обратился к Китаю с призывом определиться, на чьей он стороне - России или Запада. В противном случаев он пообещал ввести санкции против Пекина, но подчеркнул, что не все страны военного блока готовы принять такое решение.