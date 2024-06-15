Москва требует, чтобы украинская армия покинула четыре области, а власти Киева сообщили об отсутствии планов вступления в НАТО.





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Попытки переговорного процесса между Украиной и Россией в 2022 году были провалены, а последующие шаги в этом направлении были также безуспешны, поскольку стороны имеют две, кардинально отличающиеся позиции: Киев хочет, чтобы российская армия покинула все украинские территории по состоянию на 1991 год, а Москва, чтобы украинская армия покинули все подконтрольные российским военным территории.

В этот раз российский президент Владимир Путин озвучил новый вариант мирного соглашения, который он готов рассматривать. Для начала переговоров он требует вывода Украиной всех своих войск с Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. После этого может быть запущен переговорный процесс, который будет предполагать не заморозку, а полное завершение конфликта, то есть с подписанием мирного договора. Однако в таком случае, Киев будет вынужден сообщить об отсутствии намерений по интеграции в НАТО.

Российский президент вспомнил, что ещё два года назад он был согласен признать Запорожье и Херсон за Украиной, но украинские власти должны были предоставить России сухопутный коридор в Крым. Сейчас же действуют новые условия, которые предполагают ещё большие территориальные уступки, а речи о их пересмотре идти не может.