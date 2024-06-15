Отмечается, что Сеул зафиксировал не менее 10 тысяч грузовых контейнеров, направленных из КНДР в Россию.





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Известно, что КНДР уже поставляла России артиллерийские боеприпасы, в частности снаряды калибра 152-мм. Вчера министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в разговоре Bloomberg заявил, что КНДР готовят новую поставку своих боеприпасов России, причём речь идёт о примерно пяти миллионах снарядов для артиллерии уже в ближайшее время.

По словам южнокорейского министра, им удалось зафиксировать перевозку как минимум 10 тысяч грузовых контейнеров, переправляемых из КНДР в Россию. Взамен Москва якобы должна предоставить Пхеньяну новейшие технологии, позволяющие северокорейской армии развить развёртывание спутников-шпионов (один из таких был запущен в этом году), а также других обыденных вооружений - танков и авиационной техники.

Шин Вон Сик считает, что российский президент Владимир Путин налаживает тесное сотрудничество с КНДР, особенно в военной сфере, стремясь наладить поставки востребованных видов вооружений, особенно боеприпасов, которые позволяют приумножить шансы на победу. Помимо этого он утверждает, что Пхеньян уже отправил российской армии десятки баллистических ракет собственного производства.

Вполне вероятно, что Путин вскоре может организовать визит в Северную Корею, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.