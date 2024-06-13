Поставки были прекращены в летом 2022 года, хотя контракт предусматривал поставки до середины 2030-х годов.

Немецкий энергетический концерн Uniper объявил о расторжении долгосрочного контракта с «Газпром экспорт» на поставку российского газа. Предполагалось, что в рамках договора поставки будут осуществляться до середины 2030-х годов, но в июне 2022 года поставки газа были ограниченными, а уже в августе того же года и вовсе прекратились.

На такой шаг концерн пошёл после того, как Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по конфликту между сторонами договора в пользу Uniper. По решению суда немецкой компании присудили компенсацию на сумму более чем 13 миллиардов долларов, которую «Газпром» должен выплатить за непоставленные объёмы газа. Решение вынесено в соответствии со швейцарским законодательством и является окончательным, не подлежит оспариванию.

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Стоит отметить, что одна из причин, по которой в Европу поступает российский газ - нежелание европейских компаний разрывать контракты с «Газпром» себе в ущерб, выплачивая компенсацию. Однако в данном случае немецкий концерн Uniper имел решение суда и, соответственно, законно разорвал договор, ещё и отсудив себе компенсацию.

Что касается причины, по которой Россия не смогла исполнить контракт на поставку газа, то тут, скорее всего, проблема заключается в повреждении «Северных потоков».