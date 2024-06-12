Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.





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В мае Совет Европейского союза утвердил инициативу Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по направлению 90% доходов от замороженных в Европе российских активов для оказания военной помощи Киеву и 10% на восстановление Украины. При этом отмечалось, что вопрос конфискации доходов от российских активов пока что ещё окончательно не был решён.

Однако сейчас председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально подтвердила, что украинские власти уже в июле получат 1,5 миллиарда евро финансирования за счёт изъятия доходов от активов России.

Европейская чиновника подчеркнула, что распределение будет осуществляться в ранее озвученном формате: 90% на оборону и 10% на восстановление.

При этом Урсула фон дер Ляйен добавила, что на этой неделе во время саммита «Большой семёрки» (G7) будет обсуждён вопрос, как сделать так, чтобы Киев могу быстрее воспользоваться средствами, полученными от конфискованных Европейским союзом российских активов.

На текущий момент в Европейском союзе заморожено российских активов на около 200 миллиардов евро. Полная конфискация активов в пользу Украины является невозможной, но передача доходов от них Киеву - самая рассматриваемая схема оказания помощи украинским властям.