Речь о большинстве, которое сохранило свою поддержку среди европейских граждан.





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С 6 по 9 июня на территории Европейского союза прошли выборы в Европейский парламент, по результатам которых основной выбор европейцев пал на Европейскую народную парию (191 из 720 мандатов, 26,53%), которая выдвигает кандидатом на пост председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, уже занимающую данную должность. Из этого стало понятно, что какие-либо изменения в Европе на фоне выборов маловероятны.

Позже Урсула фон дер Ляйен заявила, что избранное большинство в Европейском парламенте будет проевропейским и проукраинским. Она добавила, что уверена в своём переизбрании на данный пост, но ещё необходимо провести много работы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию, подчеркнув, что большинство действительно будет проевропейским и проукраинским. Однако он отметил необходимость проанализировать будущую композицию европейского парламента.

В текущем составе Европейский парламент будет действовать с 2024 по 2029 год. Известно, что в рамках этой каденции Европа займётся рассмотрением вопроса членства Украины в экономическом союзе путём проведения переговоров.