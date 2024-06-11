До этого, из страны изгнали американцев.





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В прошлом году в Нигере произошёл государственный переворот, в результате которого к власти в стране пришли военные. Было образовано временное правительство и приступило к разрыву отношений с Западом, в частности потребовав от Соединённых Штатов Америки вывести своих военных и свернуть американскую военную базу.

Теперь власти Нигера обратились к Москве с просьбой разместить на территории их государства российскую военную базу, о чём сообщил почётный консул в Нигере Аддо Иро. Объясняется это повышенным риском террористической угрозы в регионе.

Дипломат подчеркнул, что сейчас Нигер сталкивается с серьёзным вызовом в сфере безопасности. Присутствие российских военных могло бы стабилизировать ситуацию, защитив местных граждан - добавил он.

Естественно, что такой шаг положительно скажется на укреплении двусторонних отношений между Россией и Нигером, который отказался от американских сил в пользу российских. Всё это также может усилить влияние Москвы на африканском континенте, которая за последнее время плотно взялась за наращивание сотрудничества и влияния в Африке.