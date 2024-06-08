Американский президент считает, что это повлечёт за собой эскалацию конфликта.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену отправить западных инструкторов для обучения Вооружённых сил Украины на украинских территория, но тот отверг такую идею.

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По данным издания, данная тема была затронута во время телефонного разговора и американский президент дал чёткий ответ «нет» из-за риска эскалации российско-украинского конфликта. Он также обеспокоен тем, что в таком случае западных войска рискуют оказаться на линии огня или попасть по удар, чем спровоцируют вовлечение других стран НАТО в боевые действия.

Стоит напомнить, что ранее Макрон объявил о планах обучить и вооружить бригаду из 4,5 тысячи украинских военных. Он считает, что это не повлечёт за собой какой-либо эскалации.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню опроверг планы по отправке Парижем своих военных инструкторов на украинские территории. Вполне вероятно, что диалог с американским президентом действительно повлиял на официальную позицию французских властей.