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Nacvark
Госдеп США пообещал задействовать визовые санкции против Грузии без колебаний
Санкции затронут тех чиновников, которые причастны к продвижению закона об иностранных агентах.

Западные страны предупреждали Грузию о последствиях для их евроинтеграции в случае принятия закона об иностранных агентах, ограничивающий деятельность финансируемых за рубежом негосударственных организаций. В частности Соединённые Штаты Америки были готовы ввести санкции против ряда грузинских лиц в качестве ответной меры за поддержку «недемократичного законопроекта».

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После того, как грузинский парламент всё же смог преодолеть вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, приняв закон об иностранных агентах, в Вашингтоне заявили о готовности исполнить своё обещание по вводу санкций.

Пресс-секретарь Государственного департамента Мэттью Миллер сообщил, что штаты начнут вводить визовые санкции против грузинских лиц, причастных к принятию скандального законопроекта. В правящей партии страны «Грузинская мечта» ответили на заявления американских властей, обвинив их в шантаже и подчеркнув, что «независимость Грузии не продаётся ни за какие визы».

На текущий момент официально ещё не был объявлено о введении санкций по отношению к официальным лицам Тбилиси, но, по всей видимости, в скором времени это произойдёт. Помимо этого ограничения могут коснуться тех, кто участвовал в разгоне антиправительственных митингов.

#сша #грузия
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