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Nacvark
В Швейцарии отклонили законопроект, предполагающий помощь Украине на $5 млрд
Его инициаторы хотели направить средства для восстановления страны.

Вчера в парламенте Швейцарии прошло голосование по законопроекту, в рамках которого планировалось выделить около десяти миллиардов долларов на дополнительное финансирование швейцарской армии в 2025 - 2030 годах, а также направить пять миллиардов долларов на оказание помощи Украине. Предполагалось, что средства в рамках пакета помощи направят на восстановление украинских территорий, в частности инфраструктуры.

Законопроект был задуман как возможность сделать свой взнос в безопасность Европы на фоне напряжённой ситуации в мире, а заодно оказать помощь Украине без финансирования военных нужд. Однако в швейцарском парламенте инициативу не оценили, в особенности партии националистического толка, которые настаивают на необходимости поддерживать нейтралитет Швейцарии во всём. Выдвинутый план финансирования был отклонён абсолютным большинством - 28 голосами «против» и 15 «за».

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Сейчас в швейцарском парламенте планируют пересмотреть план инициативы, исключив из него помощь Украине. Парламентарии готовы рассмотреть дополнительное финансирование военных нужд швейцарской армии отдельно, без каких-либо пунктов, рискующих навредить общепризнанному нейтральному статусу Швейцарии.

#украина #швейцария
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То есть сами Штаты могут иметь такой закон, а те на кого они хотят влиять с помощью всякой швали нет.
В Швейцарии отклонили законопроект, предполагающий помощь Украине на $5 млрд
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