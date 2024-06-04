Глава израильского правительства подчеркнул, что боевые действия завершатся только на условиях Тель-Авива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал слова американского президента Джо Байдена про готовность Тель-Авива рассмотреть план по завершению боевых действия в секторе Газа. Он сразу отметил, что речь идёт лишь об обсуждении плана, а не о завершении боёв в анклаве.

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В то же время глава израильского правительства допустил превращение боевых действий на срок до 42 дней, но только для освобождения удерживаемых ХАМАС пленных. Он подчеркнул, что прекращать боевые действия в Тель-Авиве не думают, поскольку именно этого ждут в Иране и других недружественных странах. Примечательно, что Европа за последнее время тоже активизировала свои усилия, чтобы добиться прекращения боёв в секторе Газа, не разделяя воинственный настрой израильских властей.

Что касается обсуждения плана боевых действий, то тут Нетаньяху указывает на необходимости исходить из целей израильской военной операции - ликвидировать ХАМАС и освободить пленников. В иных обстоятельствах (на чужих условиях) страна не готова обсуждать мир.

Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил о решительности израильской армии в ликвидации ХАМАС и опроверг возможность отказа Израиля от абсолютной победы. Стоит напомнить, что в своём заявлении Джо Байден как раз таки говорил о существующих в Тель-Авиве политиках, которые готовы вести боевые действия с одной целью - добиться оккупации сектора Газа, даже если освобождение пленных отойдёт на второй план.