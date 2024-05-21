Об этом заявил премьер-министр страны, который анонсировал принятие нового закона, способствующего открытию КПП на российско-финляндской границе.





реклама

В апреле правительство Финляндии продлило решение о закрытии российско-финляндской границы на неопределённый срок. Всё это связанно с опасной миграционной обстановкой на границе: финские власти утверждают, что с российских территорий в Финляндию пытаются проникнуть незаконные мигранты. При этом, до сих пор оставалось неизвестно, когда заработает хотя бы один контрольно-пропускной пункт.

Премьер-министр страны Петтери Орло в интервью местному изданию Yle Radio Suomi заявил, что финское правительство может открыть границу с Россией, когда будет принят закон «О выдворении». Чиновник подчеркнул, что полученные разведывательные данные также подтверждают отсутствие улучшение ситуации на российско-финляндской границе, поскольку на границе по-прежнему находятся тысячи мигрантов, ожидающих возможности по её пересечению, в том числе незаконными путями.

Однако после того, как закон будет принят, финское правительство может начать обдумывать и обсуждать открытие границ, попробовав предпринять попытки по открытию движения через российско-финляндскую границу.

Петтери Орло отметил, что Финляндия имеет намерения нормализовать ситуацию, начав с открытия одного контрольно-пропускного пункта, но тут необходимо, чтобы Россия тоже проявила готовность к сотрудничеству по пресечению незаконной миграции.