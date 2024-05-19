Французский президент хотел, чтобы с 26 июля по 11 августа в зоне боевых действия был объявлен режим прекращения огня.





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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал французскому изданию Agence France-Presse о своём разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который настаивает на объявлении прекращения огня в зоне боевых действий с 26 июля по 11 августа, когда в Париже пройдут Олимпийские игры 2024 года.

По словам украинского президента, он подчеркнул отсутствие веры российскому президенту Владимиру Путину и даже, если всё-таки такая появится, то перемирие будет нести стратегический вред для Украины, поскольку Россия все равно не выведет войска, но будет иметь время на перегруппировку и наращивание войск. Он также отметил, что невозможно будет зафиксировать использование такого перемирия какой-либо стороной конфликта в свою пользу.

Сам Зеленский пообещал, что никаких «хитростей» от Вооружённых сил Украины не будет, но ситуация даст в руки российской армии безусловную инициативу. Украинский президент опасается, что за время перемирия российские военные подтянут тяжёлую технику ближе к линии боевого соприкосновения и по его окончанию перейдут в наступление, которое остановить уже никто не сможет.

В случае, если всё же зафиксировать подобную подготовку к массовому наступлению получится и перемирие будет прекращено, то тут сразу же возникнет новый вопрос «для чего оно вообще было нужно»?