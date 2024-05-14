Они не будут принимать участие в боевых действиях, но могут занять тыловые позиции, высвободив украинских военных для отправки на передовую.

Советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью американскому изданию Breaking Defense заявила, что Эстония всерьёз рассматривает возможность отправки своих войск на западную часть Украины, тем самым прикрыв тыл страны.

По мнению эстонской чиновницы, таким образом можно высвободить некоторое количество украинских военных, которые будут отправлены на передовые позиции. В то же время эстонские солдаты не будут принимать участие в боевых действиях, оставаясь в тылу.

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Ролл подчёркивает, что Таллин хотел бы увидеть всё это в рамках миссии НАТО, чтобы таким образом продемонстрировать консолидированное решение, полное решимости украинских союзников. Нюанс в том, что в руководстве североатлантического альянса выступают против отправки своих войск на украинские территории, а слова чиновницы скорее сигнализируют об отсутствии желания у страны брать на себя инициативу в этом вопросе. Стоит отметить, что Франция точно также не желает выступать инициатором отправки своих войск на украинские территории.

Ранее Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем сообщал о прошедшем несколько месяцев назад обсуждении, в котором допускалась отправка эстонских войск для медицинского обслуживания, укрепления логистики и противовоздушной обороны Украины.