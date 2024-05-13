Вашингтон считает, что эвакуация граждан из города не может быть молниеносной и требует как минимум нескольких месяцев.

На текущий момент Израиль перешёл к наступлению на Рафах, расширив военную операцию и вынудив сотни тысяч палестинцев эвакуироваться из места, где они до этого укрывались от боевых действий. Всё это не устраивает Соединённые Штаты Америки, которые хотели бы, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всё же пошёл на мир с ХАМАС, поскольку смог значительно ослабить влияние организации в анклаве. Помимо этого в Вашингтоне считают, что эвакуация мирного населения требует как минимум нескольких месяцев, когда в Тель-Авиве хотят справиться за меньший промежуток времени, чтобы быстрее начать боевые действия в городе.

Издание The Wasington Post пишет, что чиновники из Администрации американского президента Джо Байдена пытаются убедить Израиль остановить наступление на Рафах в обмен на засекреченные разведывательные данные, которые помогут раскрыть сеть туннелей под сектором Газа и вычислить всех лидеров ХАМАС. Таким образом Вашингтон пытается убедить израильских властей в необходимости пересмотра их стратегии.

реклама

В штатах даже готовы помочь оборудовать временные лагеря для размещения там эвакуированных палестинцев, чтобы обеспечить их необходимой провизией и лекарством, а не держать в антисанитарных условиях. Однако всё это опять-таки требует приостановить наступление на Рафах. Вполне вероятно, что американские власти пытаются оформить некое прекращение огня в анклаве, чтобы за это время постараться урегулировать палестино-израильский конфликт путём переговоров.