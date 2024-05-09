Он также указал на косвенно оказываемую помощь Китаем.





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Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин прокомментировал оказываемую ими военную помощь Украине и заявил, что пока что слишком рано говорить об её эффекте на поле боя. Он отметил, что необходимо больше времени, чтобы украинская армия смогла использоваться некоторые из выделенных возможностей.

В то же время американский министр подчеркнул, что без военной помощи от Соединённых Штатов Америки украинским военным пришлось бы тяжело организовывать оборону против превосходящих сил России. Тут он вспомнил про время, которое трудно вернуть, в частности о переломном моменте в боевых действиях.

По словам Остина, российской армии значительно помогли поставки боеприпасов и ракет из КНДР, а также оказанная Ираном поддержка в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов, которые в один момент начали переламывать ситуацию в пользу России. Также он утверждает, что без косвенной помощи Китая российский оборонно-промышленный комплекс не смог бы наладить свою военную промышленность.

Ллойд Остин акцентировал внимание на том, что в штатах привлекают правильные каналы для выражения обеспокоенности в отношении Китая и других государств, оказывающих помощь России.