Он считает, что необходимо оставить окно для переговоров с Москвой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, недавно напомнивший о своей готовности отправить французские войска на украинские территории, если российская армия прорвёт украинскую оборону и Киев отправит соответствующий запрос, в интервью французскому изданию La Tribune подчеркнул важность Украины, как объекта сдерживания России.

По словам французского президента, Украина находится рядом с Европейским союзом - всего в 1,5 тысячи километров от европейских границ, и если Россия сможет одержать победу, то возникнет серьёзная угроза безопасности для Польши, Румынии, Литвы и даже Франции. Он добавил, что в частности это связано с дальностью и мощностью российских баллистических ракет.

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Макрон также призвал к продолжению к диалогу с Россией, поскольку отказ от переговоров с Москвой станет для Европы отказом от мира и безопасности.

Российские официальные лица уже ранее говорили, что Европа не представляет них опасности и они не рассматривают её как цель, поэтому в будущем Брюсселю придётся выстраивать с Москвой отношения уже на новых условиях, соответствующим новым реалиям.