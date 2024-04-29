Украинский генерал признал тактический успех российской армии на некоторых направлениях.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в своём Telegram-канале рассказал о том, как складывается обстановка на поле боя. Он признал, что за последнее время ситуация обострилась и российская армия проводит активные наступательные операции на ряде направлений при поддержке бронетехники, в связи с чем иногда российским военным удаётся овладеть тактическим успехом.

По словам украинского генерала, самыми горячими точками являются населённые пункты Часов Яр и Ивановское на Краматорском направлении в Донецкой области. Непростая ситуация для украинских военных и на Красноармейском и Кураховском направлениях.

реклама

По итогам проведённых совещаний в оперативных штабах, Сырский принял решение усилить наиболее проблемные участки средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Были пополнены запасы дронов и противотанковых ракет, передислоцированы дополнительные резервы.

Приоритетом украинский генерал сейчас считает получение современных вооружений от Запада и повышение уровня подготовки украинских военных, в особенности пехотных подразделений, чтобы те могли эффективно исполнять свои обязанности.

Ранее Александр Сырский сообщил Западу о сложной ситуации на поле боя с тенденцией на обострение из-за нехватки вооружения.