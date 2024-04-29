Российский чиновник считает, что польский президент поспешил со своими высказываниями.

Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил о предварительном согласии Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Его заявления вызвали вопрос у польского правительства, поскольку именно оно ответственно принимать такие решения, а президент может лишь озвучивать их. В данном случае Дуда превысил свои полномочия, а премьер-министр страны Дональд Туск с нетерпением желает обсудить в начале следующего месяца.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление польского президента, выразив предположение, что слова Дуды вызвали страх даже у Соединённых Штатах Америки и стран Европы, поскольку Варшава поспешила с такими высказываниями, а соответствующих планов по размещению американского ядерного оружия даже нет.

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Песков указывает указывает на то, что Польша всегда пытается «быть впереди телеги», а заявления высших европейских чиновников демонстрируют их ход мысли. В частности российский президент возмущён тем, как европейские политики пытаются запугать местное население страшилками про русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперёд на Европу, чем нагнетается напряжённость в мире.