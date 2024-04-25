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Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что американские власти встревожены риском проведения на территории Соединённых Штатов Америки террористического акта, аналогичного прошедшему в красногорском «Крокус Сити Холле»
По словам главы американской спецслужбы, риски являются повышенными из-за палестино-израильского конфликта, то есть обострённого отношения мусульман к американцам, поддерживающим израильскую военную операцию в секторе Газа, где погибло около 34 тысяч палестинцев. Он подчеркнул, что организаторами такого террористического акта может выступить «Исламское государство» (ИГИЛ*).
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*«Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещённая на территории России террористическая организация.