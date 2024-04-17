Ситуация в городе остаётся тяжёлой, украинским военным на позициях усилили снабжение.

Известно, что сейчас российская армия ведёт бои с украинскими военными в районе Часова Яра. Ведутся бои за стратегически важные высоты, откуда открывается вид на ряд направлений Донецкой области, в том числе на Бахмутское направление. Ситуация на поле боя тяжёлая, что признал Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.

Издание Politico пишет, что российский успех в Часов Яре может привести к формированию плацдарма для наступления на остальные города Донецкой области - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. В свою очередь, взятие данных городов будет фактически означать полный контроль над областью.

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Главнокомандующий украинской армией утверждает, что российским военным был отдан приказ взять Часов Яр до 9 мая.

Стоит также понимать, что в населённом пункте были оборудованы фортификационные сооружения и оборонительные возможности в нём, в целом нельзя назвать плохими, поскольку украинским военным было важно удерживать город под своим контролем для сохранения наступательных возможностей на Бахмутском направлении. Тем не мене сейчас Сырский напрямую говорит о том, что украинские военные буквально «вгрызлись в землю», чтобы удержать контроль над городом.

Украинский офицер Назар Волошин в разговоре Poltiico выразил мнение, что российской армии вряд ли выйдет достичь поставленной цели и выполнить приказ. Связано это с тем, что держащим контроль над городом бригадам усилили снабжение. При этом военный подчёркивает важность американских истребителей F-16 и западных систем противовоздушной обороны, по сути намекая на уязвимость украинских позиций перед бомбардировками тех же фугасных авиационных бомб.