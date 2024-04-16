Глава европейской дипломатии считает, что Европа слишком долго делегировала свою безопасность США.

Верховный представитель Европейского по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей книге «Европа между двумя войнами» высказался насчёт того, что Европа слишком долгое время делегировала свою безопасность Соединённым Штатам Америки. Таким образом за последние 30 лет европейские страны провели «тихое разоружение»

Глава европейской дипломатии считает, что Европейский союз нуждается в изменении парадигмы европейской обороны и должен взять на себя стратегическую ответственность в очень сжатые сроки стать способными защищать собственный континент, имея свои средства сдерживания противника.

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Боррель также подчёркивает, что установленная экономическая система Европы хорошо демонстрировала себя в мирное время, но после погружения в военные конфликты, необходимы её изменения. Чиновник призывает страны-участники союза повышать национальные расходы на оборону до более чем 2% от ВВП и усиливать оборонное сотрудничества между европейскими компаниями военно-промышленного комплекса, то есть не полагаясь на американские оборонные компании.

Ранее Жозеп Боррель уже говорил, что Европе следует увеличить своё присутствие в НАТО и не полагаться на оборонный зонтик Соединённых Штатов Америки, как это было до этого, поскольку любые внутриполитические изменения в штатах скажутся на безопасности Европы.