При этом местные жители сами не понимают, как на практике будет реализовываться такое новшество.

Издание Politico пишет, что город Вадсе в северной части Норвегии планирует увеличить количество часов в сутках с 24 до 26. С такой идеей выступила мэр города Венке Пендерсен, направив соответствующее обращение в Европейскую комиссию, попросив союз дать указание норвежским властям поменять часовой пояс с 24-часового на 26-часовой. Стоит отметить, что норвежское государство не входит в состав Европейского союза, но является членом Европейского экономического сообщества.

Пендерсен надеется, что такое изменение вдохновит граждан переезжать в Вадсе. Местные власти пытаются всеми способами убедить норвежцев переезжать к ним. В данном случае проект «MOREtime» направлен на то, чтобы люди имели возможность более качественно проводить время, занимаясь такими видами времяпровождения досуга, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общение с близкими.

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«Мы не бежим за автобусами или поездами, нам не приходится долго добираться до работы и так далее», - добавила она.

При этом местные жители сами не понимают, как именно будет реализовано такое новшество, и даже не думают об этом, потому что не рассчитывают на одобрение идеи.

В Европейской комиссии уже отреагировали на обращение, уведомив чиновницу, что Норвегия не входит в состав Европейского союза, а определение часовых поясов - дело самой страны.