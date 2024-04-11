Сейчас военный и политический деятель отбывает наказание за призыв к экстремистской деятельности.

Летом 2023 года российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключённым подписывать контракт с министерством обороны страны на службу в российской армии. Исключением являются случаи, когда гражданин осуждён за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе экстремизм и терроризм.

Адвокат Игоря Гиркина (Стрелкова), осуждённого на четыре года за призыв к экстремистской деятельности, сообщил о просьбе заключённого отправить его на военную службу в российскую армию в одно из подразделений, дислоцируемых в зоне боевых действий. Уточняется, что Стрелков уже нашёл командира, который согласен назначить его на должность командира взвода подразделения, находящегося в Донецке. Соответствующий документ с письменным согласием приложен к апелляционной жалобе, направленной в суд.

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Защита Стрелкова настаивает на том, что хотя осуждённые за экстремизм заключённые не могут подписывать контракт с российским оборонным ведомством, правовая возможность такого исхода всё же существует, например если суд апелляционной инстанции отменит приговор подсудимому или российский президент лично выпустить указ о помиловании со снятием судимости.