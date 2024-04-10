Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В финском городе Миккели, расположенном в 140 км от России, построят дополнительный штаб НАТО
В мирное время в нём будут планировать учения стран-участников альянса.

реклама

С момента вступлении Финляндии в НАТО страна продолжает интегрироваться в систему североатлантического альянса и оборудует соответствующую военную инфраструктуру на своих территориях. Финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники в сфере политики безопасности, пишет о планах финских властей построить на территории города Миккели, расположенного в 140 километрах от границы с Россией, дополнительный штаб военного блока.

Штаб повышенной готовности, который будет работать круглосуточно, преимущественно послужит для планирования и проведения учебных миссий НАТО в регионе Скандинавии. Штаб будет координироваться штаб-квартирой в Норфолке (восточное побережье Великобритании)

реклама

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил информацию, отметив, что штаб будет построен по рекомендации командующего силами обороны. Норвежцы хотят, чтобы все страны Северной Европы находились в единой командной структуре НАТО, подчинённой штабу в Норфолке. В северный штаб прибудут 375 новых офицеров, которые будут управлять операциями сухопутных войск и в случае чего возьмут на себя командование Швецией и Финляндией. При этом из финского государства будут отправлены только 25 офицеров.

Норвежский министр подчеркнул свою решительную поддержку усилиям финских властей по размещению дополнительного штаба НАТО на своих территориях.

Расположившейся недалеко от России город Миккели выбран в качестве места дислокации дополнительного штаба североатлантического альянса неспроста. В городе базируется штаб финской армии и аэропорт. Iltalehti указывают и на другой интересный факт: Миккели является столицей провинции Южное Саво, откуда родом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

#нато #финляндия
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: НАТО нарастит свои расходы, чтобы поспевать за развитием военной мощи Китая и России
Постпред США при НАТО: Вашингтон будет давить на союзников для повышения трат на оборону
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
16
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
22
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+
Завод «Москвич» в ближайшее время планирует перейти на производство по полному циклу
3

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
109
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
72
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
74
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
129
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
33
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
161
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19

Сейчас обсуждают

FelsheR-ZVZVZV
11:01
Ну, этот катер, еще только шиша в апшеронске не фотал!))
Загадочный катер-камикадзе с боеголовкой 500 килограмм обнаружили у берегов Румынии
Apsheronsky tchai
10:59
Можешь смело доверить свои значимые данные аккаунту, а бэкапы облачным сервисам майкрософт. А ещё лучше
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Артём Николаев
10:59
Американцам никто не запрещает выделить деньги и оборудование для ремонта российских НПЗ)
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о негативном влиянии атак ВСУ по НПЗ России
Евгений Бураков
10:58
Удлинитель псиай в помощь.
Золотые видеокарты RTX 4070 (Ti) SUPER от Colorful поступили в продажу
Евгений Бураков
10:56
Com порт то есть?!
MSI создала материнскую плату для ретрогейминга
Red Red
10:53
себе напомни про то что это ты кусок говна, который уже всех в биомассу записал, чмошник который завалился на всех утверждениях которыми тут полыхал Сыну купишь монитор с заработыных выходных или буд...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Артём Николаев
10:51
А если есть?
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Артём Николаев
10:51
Так писали и про 10ку, и про 8ку. Переходить всё равно придётся, просто чем сильнее разрыв в поколениях, тем сильнее разрыв мозга и ануса при виде всего этого. И да, если новаторство уже не зажигает, ...
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
ev_rus
10:48
Дык приколи и я за этими мониторами посидел и он, все нормально, никто не устаёт. А на счёт работы, типичный пустот с двумя техническими, ты поучи жену щи варить, если вообще жена есть, судя по твоему...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Александр Пашков
10:48
Можно сделать все. Весь вопрос в цене устранения масштабов загрязнения. Вспомните как всей страной закрывали ЦБК на Байкале и в какие суммы вылилось устранение загрязнений от этого комбината. До сих п...
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем