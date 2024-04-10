В мирное время в нём будут планировать учения стран-участников альянса.

С момента вступлении Финляндии в НАТО страна продолжает интегрироваться в систему североатлантического альянса и оборудует соответствующую военную инфраструктуру на своих территориях. Финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники в сфере политики безопасности, пишет о планах финских властей построить на территории города Миккели, расположенного в 140 километрах от границы с Россией, дополнительный штаб военного блока.

Штаб повышенной готовности, который будет работать круглосуточно, преимущественно послужит для планирования и проведения учебных миссий НАТО в регионе Скандинавии. Штаб будет координироваться штаб-квартирой в Норфолке (восточное побережье Великобритании)

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Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил информацию, отметив, что штаб будет построен по рекомендации командующего силами обороны. Норвежцы хотят, чтобы все страны Северной Европы находились в единой командной структуре НАТО, подчинённой штабу в Норфолке. В северный штаб прибудут 375 новых офицеров, которые будут управлять операциями сухопутных войск и в случае чего возьмут на себя командование Швецией и Финляндией. При этом из финского государства будут отправлены только 25 офицеров.

Норвежский министр подчеркнул свою решительную поддержку усилиям финских властей по размещению дополнительного штаба НАТО на своих территориях.

Расположившейся недалеко от России город Миккели выбран в качестве места дислокации дополнительного штаба североатлантического альянса неспроста. В городе базируется штаб финской армии и аэропорт. Iltalehti указывают и на другой интересный факт: Миккели является столицей провинции Южное Саво, откуда родом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.