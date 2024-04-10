Для этого Киеву нужно современное оружие, хотя на Западе неоднократно давали понять, что в этих боевых действиях нет палочки-выручалочки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу Axel Springer заявил, что у Киева есть разработанный план нового контрнаступления, но для его проведения необходима военная помощь от Соединённых Штатов Америки и современное оружие.

По словам украинского президента, имея современные технологии и лицензии от западных партнёров, украинский военно-промышленный комплекс сможет наладить производство качественного оружия и тогда вопрос наступления не будет упираться в необходимость численного преимущества армии.

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Стоит отметить, что на Западе неоднократно говорили об отсутствии определённых типов оружия, способных изменить ход боевых действий. В НАТО уверены, что текущие боевые действия требуют артиллерийские снаряды и стойкую противовоздушную оборону.

Зеленский также прокомментировал отказ немецкого канцлера Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Украинский президент подчеркнул, что передача дальнобойного оружия не самая простая тема, поскольку Германия не ядерная держава, а их ракеты - самое мощная система в вооружении Бундесвера и канцлер не может оставить свою страну без неё. Впрочем, тут стоит напомнить, что основная причина, по которой Шольц отказался поставлять украинской армии Taurus, стала необходимость размещения немецких специалистов на украинских территориях, контролирующих пуски ракет. Немецкие власти опасаются применения их ракет по российским территориям.

Владимир Зеленский исключил возможность прекращения огня, объясняя это тем, что такой сценарий даст России возможность для подготовки нового наступления.