Ситуация в очередной раз доказывает, что отсутствие стабильных поставок оружия украинской армии связано не с проблемами раскачки европейского военно-промышленного комплекса или отсутствия боеприпасов в мире, а лишь с отсутствием денег.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью местному изданию Postimees сообщил, что эстонские власти нашли возможность по приобретению дополнительных боеприпасов для Украины на общую сумму около двух - трёх миллиардов евро. Речь об артиллерийских снарядах калибров 155-мм и 152-мм, а также ракет для реактивных систем залпового огня «Град».

По словам эстонского министра, найденная его страной возможность и реализуемая чешская инициатива доказывают, что в мире есть достаточно оружия и боеприпасов, доступных к покупке, но основная проблема заключается в отсутствии финансирования. Эстония обратилась к членам Контактной группы по обороне Украины на заседании «Рамштайн» с просьбой выделить деньги на закупку боеприпасов для украинской армии.

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Ханно Певкур утверждает, что основная часть доступных снарядов находится за пределами Европы, но есть и европейские поставщики. В любом случае, речь идёт о большом количестве боеприпасов, которые можно получить в течение двух месяцев, если будут выделены деньги на их покупку.

Чиновник отметил, что в вопросе закупки боеприпасов существует некая гонка со временем, поскольку Россия вполне может закупить артиллерийские снаряды калибра 152-мм через Белоруссию.