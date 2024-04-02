Дрон не используется в боевых действиях, а его программу считают полным провалом.

Издание The Times пишет о британских разведывательных беспилотных летательных аппаратах Watchkeeper, разработанных на базе израильского дрона Hermes 450, которые оказались неспособны функционировать в непогоду. Примечательно, что один такой дрон обходится в пять миллионов фунтов стерлингов, то есть более 6 миллионов долларов.

В разработке дрона принимал участие британский отставной офицер, специализирующийся на управлением беспилотниками, Крис Линкольн-Джонс, который несколько лет наблюдал за работой Hermes 450, признанного лучшим в мире дроном. Его удивило то, как израильский беспилотный разведчик отслеживал свои цели на протяжение 17 часов, а на высоте более 5 тысяч метров аппарат было практически невозможно обнаружить.

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Однако британская разработка оказалась намного хуже, поскольку её конструкторы пытались модернизовать дрон всеми возможными способами, усложнив и утяжелив беспилотный разведывательный аппарат. С 2014 года 8 беспилотников данного типа были утеряны в ходе операций по всему миру, то есть ущерб можно оценить в почти в 50 миллионов долларов. Сейчас беспилотник применяется британской армией в основном во время учений.

Британский депутат из Палаты общин Марк Франсуа называет программу разработки дрона абсолютной катастрофой, проект которой появился на несколько лет позже и фактически устарел. Он считает, что это отражает недостатки системы закупок Министерства обороны Великобритании, над которыми ведомства сейчас работает, стараясь уделять внимание более дешёвым и простым разработкам, не требующим многолетних программ.