Российские военные вскоре могут взять под контроль город Часов Яр.

Начальник Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж утверждает, что российская армия прорывается в населённом пункте Часов Яр Донецкой области, но пока что бои всё ещё идут и Россия не может полноценно занять город. Однако вполне вероятно, что в скором времени украинские военные будут вынуждены отступить на более выгодные рубежи.

Аналитик украинского проекта интерактивных онлайн-карт DeepState Роман Погорелый в интервью украинским медиа сообщает, что сейчас украинская армия ведёт тяжёлые бои у окраин Часового Яра, а российским военным уже удалось зайти на высоты у населённого пункта. Он отметил, что это нельзя было ранее допустить, потому что в городе строились инженерно-фортификационные сооружения, но всё же российская армия смогла подобраться вплотную.

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При этом Погорелый акцентирует внимание на том, что Часов Яр является стратегически важным городом, стоящим на господствующих высотах. Контроль над ним предоставляет большой зрительный контроль, перерастающий в огневой контроль, в том числе за логистикой, проходящей поблизости. Аналитик не уверен, что российские военные смогут полностью закрепиться в городе, но, скорее всего, будут очень сильно его обстреливать, чтобы выбить украинскую армию с позиций.

Бывший помощник заместителя министра обороны Соединённых Штатов Америки Стивен Брайен уже говорил, что есть существенный риск падения Часова Яра, хотя украинское командование говорило об усиленной обороне населённого пункта. Несмотря на это, российские военные всё же находятся в километре от города, а украинские военные пытаются вытеснить их оттуда.