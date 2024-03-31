Инициатива Чехии направлена на закупку снарядов у третьих стран.

Сейчас в Европейском союзе коллективными усилиями пытаются закупить артиллерийский снаряды для Украины в рамках инициативы Чехии, предполагающей закупку боеприпасов у третьих стран из-за отсутствия необходимых производственных мощностей в Европе даже после финансирования оборонных компаний.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что сейчас для полной реализации инициативы больше присутствует проблема с нехваткой денег, чем с отсутствием снарядов в мире. Миллион боеприпасов будет стоить европейским странам около трёх миллиардов евро, с учётом, что меньшие калибры обходятся дешевле. Недостающие суммы пытаются найти в странах Северной и Центральной Европы, отдельно речь идёт о Франции, которая обещала внести большой вклад.

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Эстонский министр также подчеркнул, что трудно прогнозировать, когда именно украинская армия получит снаряды. Дело в том, что определённые страны говорят о своей готовности продать боеприпасы, но не уточняется, в каком они состоянии и пригодны ли вообще к использованию. По этой причине необходимо предварительно проверить некоторые снаряды.

Ханно Певкур допускает, что определённую часть артиллерийских снарядов Украина может получить уже в ближайшие два - три месяца, а оставшиеся было бы неплохо отправить до конца года. В то же время эстонский чиновник указывает на дефицит зенитных ракет в арсеналах украинской армии, на который, Эстонии остаётся лишь смотреть с надеждой в сторону складов союзников.