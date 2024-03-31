Сколько именно времени необходимо на разрешение ситуации - непонятно, но время исчисляется даже не в днях.

Недавно в Балтиморе (штат Мэриленд) в автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки врезался сингапурский контейнеровоз «Дали», который при этом хоть и получил повреждения, но остался на ходу. Мосту повезло меньше и теперь гавань одного из крупнейших портов заблокирована, а Соединённые Штаты Америки теряют от 100 до 200 миллионов долларов ежедневно, о чём заявил министр транспорта страны Пит Буттеджадж на брифинге в Белом доме по инциденту.

Губернатор Мэриленда Вес Мур сообщил, что в рамках урегулирования ситуации власти намерены разрезать и поднять из воды секции моста, которые обрушились к северу от места столкновения. Таким образом выйдет открыть временный канал, который будет работать, хоть и с ограничениями. На текущий момент гавань в целом заблокирована, а из-за простоя торговых судов страна несёт убытки.

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По словам американского чиновника, на всё это уйдут не часы и не дни, но когда это всё же произойдёт, то работы будут ускорены, поскольку выйдет привлечь больше буксиров и барж.

Вес Мур утверждает, что в работах задействовано порядка 377 человек и большегрузные краны, которые как раз таки должны достать из воды металлоконструкции общим весом до четырёх тысяч тонн.