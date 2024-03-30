Он убеждён, что это даст Украине гарантии безопасности, а Европе - спокойствие.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл разговор с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, обсуждая тему европейской безопасности и российско-украинского конфликта. Его слова приводит местное издание Mandiner.

Политики немного разошлись во мнениях, в частности по украинскому вопросу: Орбан убеждён, что Запад сделал недостаточно для предотвращения боевых действий между Украиной и Россией, когда Шюссель возложил всю ответственность за произошедшее на российское правительство.

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Единственным правильным вариантом выхода из этой ситуации глава венгерского правительства видит ведение переговоров с Россией по прекращению огня в зоне боевых действий. Бывший австрийский канцлер сразу подчеркнул, что это приведёт к поражению Украины, но Орбан считает это не самым худшим вариантом для Украины, ведь иначе она может потерять ещё больше.

Что касается будущего Украины, то идеальной формой существования страны было бы становление буферной зоной между Западом и Россией с предоставлением соответствующих гарантий безопасности - говорит венгерский премьер. Членство страны в НАТО он также исключает, потому что российские власти никогда не согласятся на такой исход.

Стоит напомнить, что ранее Виктор Орбан уже говорил о том, насколько Венгрии выгодно соседство с Украиной, которая служит буфером, разделяющим Европу и Россию. Несмотря на симпатию венгерского политика к России, он неоднократно говорил о нежелании соседствовать со страной, вспоминая о временах Советского союза, когда венгры находились в сфере влияния СССР.